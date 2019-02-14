Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился до 67,13 рубля, на 61 копейку к уровню закрытия предыдущих торгов. С начала торговой сессии было проведено почти 38,2 тыс. сделок на сумму порядка 3,95 млрд долларов, диапазон котировок составил 66,28—67,15 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 75,65 рубля, поднявшись на 75 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 9,4 тыс. сделок примерно на 498,5 млн евро по курсам от 74,62 до 75,7 рубля за евро.

«Рубль значительно подешевел по отношению к доллару и евро... Завтра рост рублевых пар продолжится, мы ожидаем, что пара доллар/рубль сместится в район 67—67,3 рубля, пара евро/рубль — в район 75,6 рубля. К сожалению, спасти от обвала рубль не смог даже рост цен на нефть, сегодня котировки Brent поднимались выше 64,5 доллара за баррель», — прокомментировала заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Кокорева.