Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил 4 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 66,69 рубля, курс евро понизился на 2 копейки, до 75,26 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта может укрепиться на фоне роста цены на нефть, а также новой версии законопроекта американских сенаторов о санкциях, отмечают эксперты.

Вчера вечером в СМИ появилась информация, что внесенный в конгресс США законопроект не содержит конкретного списка банков, а ограничения по госдолгу будут касаться только новых выпусков. На этих новостях рубль уже успел отыграть часть понесенных в последние два дня потерь. «Пара доллар/рубль не смогла удержаться выше отметки 67 и вчера во второй половине дня начала снижение, которое продолжится и сегодня в первой половине дня. Ждем укрепления рубля в район 66 рублей за доллар», — комментирует аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

В пятницу поздно вечером Fitch объявит решение по рейтингу России. По мнению эксперта, есть большая вероятность, что рейтинг может быть повышен на одну ступень.

«Причем рейтинговое решение, скорее всего, принималось до объявления законопроекта по новым санкциям, да и санкционные риски всегда в оценку рейтинга закладываются. Поэтому мы не ждем, что последние инициативы американских сенаторов найдут отражение в решении по рейтингу», — комментирует аналитик.

По его словам, при повышении рейтинга рынок акций и рубль отреагируют ростом, но реакция будет краткосрочной. Впрочем, какую-либо реакцию рынка мы увидим только в понедельник, предупреждает он.