Рубль завершил основную валютную сессию пятницы укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 2 копейки к предыдущему закрытию и составил 66,62 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 20,6 тыс. сделок на сумму порядка 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 66,5—66,78 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 75,02 рубля, опустившись на 26 копеек к уровню предыдущего закрытия. С этим инструментом было проведено порядка 5,3 тыс. сделок примерно на 290,4 млн евро по курсам от 74,93 до 75,3 рубля за евро.

«Рубль оказался довольно чувствительным к санкционной риторике и сегодня почти не шевелился в паре с долларом. Инвесторы, видимо, сочли паузу в ослаблении российской валюты за благо, и этого оказалось достаточно. Американская валюта попробует сейчас закрепиться в пределах 66,5—66,95 рубля, но есть неплохие шансы на заход выше 67 рублей, если конгресс США будет и далее активно развивать тему новых антироссийских санкций. Евро снова ушел под 75 рублей, но пока это некритично», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.