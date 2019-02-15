Цена на нефть Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с 20 ноября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На 20:30 мск стоимость апрельских фьючерсов Brent составила 66,13 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке к 20:50 мск увеличилась на 1,23 доллара до 55,64 доллара за баррель.

По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, сезонный рост спроса на энергоносители, а также информация об успехах экспортеров в выполнении сделки ОПЕК+ оказывают ценам на нефть существенную поддержку.