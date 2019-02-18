Стоимость барреля нефти марки WTI впервые с 19 ноября 2018 года поднялась выше отметки в 56 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Межконтинентальной бирже ICE.

На 10:42 мск стоимость мартовских фьючерсов на WIT составила 56,09 доллара за баррель, подорожав на 0,9% к предыдущему закрытию торгов. Апрельский фьючерс на баррель Brent стоил на тот же момент времени 66,65 доллара.

«По мере снижения паники из-за угрозы введения новых санкций, инвесторы стали вновь обращать внимание на другие факторы. В результате рубль начал восстанавливаться вслед за нефтяным ралли: котировки Brent сейчас находятся на трехмесячных максимумах», — прокомментировал эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Игорь Галактионов.