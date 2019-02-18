«БКС» готовит новую версию мобильного приложения «БКС Премьер», воспользоваться которым смогут потенциальные клиенты, не имеющие брокерского счета. Об этом Банки.ру рассказал заместитель предправления «БКС» Станислав Новиков.

По его словам, после загрузки приложения на телефон или планшет любой желающий может узнать об инвестиционных продуктах, ознакомиться с различными стратегиями и выбрать для себя подходящий вариант.

«После короткого опроса, с помощью которого будет определяться инвестиционный профиль пользователя, будущий инвестор может выбрать продукты», — уточнил он.

Приложение также позволит задать вопросы финансовому консультанту и открыть брокерский счет онлайн. Внести деньги на счет можно будет с карты любого банка. В «БКС» рассчитывают, что это позволит существенно сэкономить время инвестору. «Приходить в офис не нужно. А весь процесс, по нашим расчетам, должен занимать не более пяти минут», — сообщили в инвесткомпании.