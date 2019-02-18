Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,71% и составил 2 472,41 пункта. Индекс РТС просел на 0,04% до отметки 1 177,04 пункта.

Бумаги Сбербанка просели в цене на 1,81%, «Газпрома» — на 1,57%, Московской биржи — на 0,39%. Акции «АЛРОСы» выросли в цене на 0,3%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,07%.



«Российский рынок акций в понедельник так и не справился с санкционной темой. Можно сколько угодно говорить о том, что экономике это не страшно, но инвесторы предпочитают свои деньги не терять и беречь. Рынок явно голосует рублем и фиксирует позиции. Индекс Мосбиржи в моменте падал довольно заметно, к вечеру стабилизировался возле 2 466 пунктов. Значимая поддержка все так же расположена на уровне 2 450 пунктов, сопротивление стоит рядом на 2 500 пунктов. Индекс РТС снижается ограниченно и консолидируется около 1 173 пунктов — у него огромный потенциал для коррекции. Краткосрочный коридор колебаний по рублевому индикатору составляет 2 455—2 485 пунктов, по валютному — 1 160—1 180 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.