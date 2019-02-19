Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:09 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,16% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 476,31 пункта. Индекс РТС подрос на 0,12% — до отметки 1 178,47.

«Сегодня индекс Мосбиржи, на наш взгляд, способен предпринять попытку преодолеть негативный тренд, вызванный излишне эмоциональной реакцией на санкции США и ЕС, и в среднесрочной перспективе для индекса Мосбиржи ближайшей целью является возвращение к отметке в 2 500 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.