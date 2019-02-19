Инвесторы на прошлой неделе выводили деньги из биржевых фондов, ориентированных на Россию, забрав в общей сложности 2,1 млн долларов, свидетельствуют данные компании «Инвестиционные партнеры».

Еще больше потеряли фонды, вкладывающие в Китай (14,12 млн долларов) и Индию (54,4 млн долларов). В основном популярностью пользовались ETF, инвестирующие в Бразилию. В совокупности инвесторы вложили в них 145,5 млн долларов, а всего чистый приток средств в развивающиеся рынки с 9 по 15 февраля составил 50,6 млн долларов.

Неделей ранее этот показатель был равен 4,3 млрд долларов. С начала текущего года инвесторы вложили в крупнейшие ETF, вкладывающие средства в развивающиеся рынки, более 15 млрд долларов. В российские активы пришло 642,4 млн долларов.