Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи опустился на 0,56% и составил 2 458,55 пункта. Индекс РТС снизился на 0,29%, до отметки 1 173,64.

Бумаги Сбербанка опустились на 1,03%, «Газпрома» — на 1,53%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,73%, «АЛРОСы» — на 2,23%, Московской биржи — на 0,21%.



«Российский фондовый рынок к вечеру вторника спустился в «красную» зону, хотя весь день честно пытался держаться на плаву. Индекс Мосбиржи стоит совсем рядом с уровнем поддержки на 2 450 пунктах, и если его удастся пробить — в прошлый заход «медведям» это не удалось — продажи углубятся в область 2 425 пунктов. Индекс РТС отступил под 1 170 пунктов, промежуточная поддержка располагается на 1 165 пунктах, важная стоит на уровне 1 150 пунктов. Любые новости, касающиеся антироссийских санкций, очень быстро толкнут рынок вниз», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

