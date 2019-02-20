Инвестиции в фондовый рынок за 2016 и 2017 годы позволили россиянам сэкономить на налогах 17,57 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Федеральной налоговой службе (ФНС).



Речь идет о вложениях в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), которые дают право на два типа налогового вычета: первый позволяет вернуть 13% от максимум 400 тыс. рублей, а второй — освобождает от налога на прибыль от инвестиций. Как пояснили в ФНС, право получить второй тип вычета россияне могут только в этом году — он предоставляется за трехлетний период.



По данным службы, по итогам 2016 года бюджет вернул инвесторам 6,62 млрд рублей в виде налогового вычета, а по итогам 2017-го — уже 10,95 млрд рублей.



ИИС появились в 2015 году. Их цель — преобразовать сберегательный потенциал россиян в инвестиционный. Именно для этого были разработаны два типа налоговых льгот. Изначально максимальный размер взноса на ИИС составлял 400 тыс. рублей, но потом был увеличен до 1 млн рублей. Однако вычет первого типа все равно предоставляется максимум с 400 тыс. рублей.

По данным Московской биржи, интерес к ИИС непрерывно рос с момента их появления. По данным на 11 февраля этого года, их уже 647 тыс. Как отметил директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин, всего на торговой площадке открыто 3 млн счетов россиян. То есть ИИС занимают уже более 20% рынка. Объем торгов по ним в 2018 году составил 478 млрд рублей — это на 61% больше, чем годом ранее, и в 14 раз больше, чем в 2015-м.

Самые популярные инструменты, которые частные инвесторы покупают на ИИС, по итогам 2018 года распределились так: на акции приходится 50%, государственные облигации (ОФЗ) — 27,4%, корпоративные облигации — 19,4% и биржевые фонды — 3,2%, добавил Блохин.

Эксперты отмечают, что частные лица активно торгуют на российском фондовом рынке. Но к этому инструменту они относятся не как к инвестиционному, а как к сберегательному.



Как правило, первый тип вычета по ИИС предпочитают консервативные инвесторы, основу портфеля которых составляют облигации, говорят эксперты. Доходность по таким наборам инструментов незначительная и не превышает прибыли по банковскому депозиту, а с помощью налогового вычета первого типа ее можно нарастить почти вдвое. Ведь фактически инвестор ежегодно получает 13% от 400 тыс. Это превращает инвестиционный счет в сберегательный и не решает задач, которые ставились изначально при появлении ИИС. Второй тип вычета чаще используют те, кто ведет активную спекулятивную торговлю, при этом доходность обычно выше, но и риски возрастают.