Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:09 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,52% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 471,41 пункта. Индекс РТС подрос на 0,69% — до отметки 1 181,76.

«Российский фондовый рынок пока продолжает оставаться под умеренным давлением, и в ходе вчерашнего дня индекс Мосбиржи потерял еще около 0,6%. При текущем новостном фоне явных драйверов для продолжения снижения индекса на текущий момент мы скорее не наблюдаем, и в базовом сценарии сегодня ожидаем возвращения индекса в середину диапазона 2 450—2 500 пунктов», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.