ЦБ установил официальные курсы валют на 21 февраля. Курс доллара понизился на 34,54 копейки, составив 65,8568 рубля (66,2022 рубля на 20 февраля). Курс евро уменьшился на 13,35 копейки, до 74,6816 рубля (74,8151 рубля на 20 февраля).



Сохранение общего, достаточно позитивного внешнего фона и аппетита к рисковым активам, позволит российской валюте оставаться в районе текущих уровней, полагают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова, Григорий Жирнов и Денис Давыдов.

Кроме того, добавляют они, на стороне рубля продолжают выступать фактор налоговых платежей и достаточно комфортный уровень нефтяных цен.

«Определенным дополнительным фактором поддержки для рубля в среду может выступить размещение ОФЗ», — продолжают эксперты.

Также стоит отметить, что сегодня президент РФ выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, что может локально повысить активность на рынке, допускают аналитики. Однако итоговой заметной реакции российской валюты на выступление президента вряд ли стоит ожидать, сомневаются эксперты.

Краткосрочными ориентирами по паре USD/RUB аналитики называют отметки 65,5—66,2.