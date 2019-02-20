Риск новых санкций и распродажи на долговом рынке не помешали Минфину с успехом реализовать весь объем облигаций. В среду, 20 февраля, ведомство предложило три выпуска ОФЗ со сроками погашения в 2022, 2026 и 2028 годах. Все аукционы прошли с повышенным спросом.

В частности, число заявок на трехлетние облигации превысило объем размещения в 2,2 раза, а спрос на 7,5-летние бумаги был в 3,3 раза больше объема проданных бумаг. Всего Минфин занял у инвесторов 33 млрд рублей.

Как указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич, хотя в итоге финансовому ведомству и не удалось побить свой локальный рекорд недельной давности (42 млрд рублей), однако «это хороший результат, подтверждающий сохраняющийся интерес инвесторов к рублевым госбумагам вопреки санкционным рискам».

Бумаги с погашением в 2028 году с привязкой к инфляции пользовались также высоким спросом, несмотря на невысокую доходность: они были проданы по 94,45% от номинала и доходностью 3,22% годовых. По остальным ОФЗ инвесторам была предложена небольшая премия к рынку.

Индекс госбондов RGBITR торгуется с доходностью 8,28%. Выпуск ОФЗ с погашением в 2026 году был размещен под 8,4%, а трехлетние облигации — под 8,07%.

В своих комментариях аналитики Райффайзенбанка пишут, что инвестиции в ОФЗ сейчас выглядят не очень привлекательными в свете низкой премии к депозитной ставке ЦБ, возможного введения санкций и предстоящего в ближайшие месяцы ослабления рубля. Что касается «инфляционных бондов», то, по их мнению, эти выпуски не компенсируют в полной мере валютный риск (даже на длинном горизонте инвестирования) из-за низкого эффекта переноса ослабления рубля на потребительскую инфляцию.