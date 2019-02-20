Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:06 мск опустился на 19 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,58 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 19,4 тыс. сделок на сумму порядка 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,56—65,94 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени достиг 74,43, опустившись на 15 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,3 тыс. сделок примерно на 423,5 млн евро по курсам от 74,34 до 74,74 рубля за евро.

«Рубль остался равнодушным, причем и к речи Путина, и к результатам дневных аукционов Минфина. Во время размещения ОФЗ тремя выпусками рублевые пары не демонстрировали почти никаких колебаний, хотя ведомство указало на неплохие объемы привлеченных средств. Это может быть сигналом к тому, что Минфин планировал разместиться эффективнее, но цена предложения его не устроила. Диапазон колебаний на ближайшее время составляет 65,65—66,1 рубля. Рамки краткосрочного диапазона составляют 74,4—74,85 рубля за евро», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.