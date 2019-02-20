Мировые цены на нефть растут в ходе торгов среды, стоимость барреля Brent превысила 67 долларов впервые с 19 ноября.

По состоянию на 19:32 мск стоимость апрельских контрактов на Brent выросла на 0,58 доллара до 67,03 доллара за баррель. К этому времени котировки мартовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке увеличились на 0,83 доллара и составили 56,92 доллара за баррель.

«Некоторую поддержку в целом сырьевым товарам оказывает слабость доллара. Повлиять на дальнейшую динамику нефти могут еженедельные данные о запасах и добыче. Завтра в 00:30 мск выходит отчет Американского института нефти, а в 19:00 — Минэнерго США. Ожидается увеличение запасов нефти на 3,1 миллиона баррелей и суммарное снижение запасов нефтепродуктов на 2,8 миллиона баррелей», — отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.