ЦБ установил официальные курсы валют на 22 февраля. Курс доллара понизился на 31,67 копейки, составив 65,5401 рубля (65,8568 рубля на 21 февраля). Курс евро уменьшился на 38,53 копейки, до 74,2963 рубля (74,6816 рубля на 21 февраля).



Поддержку российской валюте продолжает оказывать повышенный аппетит игроков к рисковым активам на фоне торговых переговоров между США и Китаем, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова, Григорий Жирнов и Денис Давыдов.

«Также на рубль влияет динамика нефтяных котировок, которые превысили отметку 67 долларов за баррель Brent. Фактор налоговых платежей, пик которых приходится на 25 число месяца, оказывает российской валюте локальную поддержку», — продолжают эксперты.

Кроме того, добавляют они, в среду состоялись три аукциона ОФЗ, два из которых прошли без ограничений предложения государственных бумаг Минфином РФ. Всего ведомству удалось разместить бумаги на 33 млрд рублей.

«И хотя спрос составил 85 миллиардов рублей, отметим, что основная его часть была сосредоточена на краткосрочных трехлетних ОФЗ. Долгосрочные бумаги пользовались меньшим спросом (32 миллиарда рублей), в результате чего Минфин разместил только 9,7 миллиарда рублей. Такой результат позволяет сделать вывод об осторожном интересе участников рынка к российским активам в целом и к рублю в частности на фоне сохраняющихся санкционных рисков», — комментируют аналитики.

Краткосрочным ориентиром по паре USD/RUB они называют диапазон 65,2—66,2.