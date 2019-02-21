Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск опустился на 18 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,45 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 17,7 тыс. сделок на сумму порядка 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,37—65,74 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени достиг 74,25 рубля, опустившись на 22 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,8 тыс. сделок примерно на 414,1 млн евро по курсам от 74,16 до 74,51 рубля за евро.

«Рубль выглядит вполне устойчивым, стабилизируясь около максимума двух недель в паре с USD. Доллар торгуется к вечеру возле 65,61 рубля, может чуть просесть, но вряд ли пробьет промежуточную поддержку на 65,15. Коридор движения в паре доллар/рубль на ближайшее время — 65,3—65,85, евро/рубль — 74,1—74,75», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.