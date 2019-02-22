Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:06 мск индекс Мосбиржи просел на 0,05% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 468,94 пункта. Индекс РТС опустился на 0,14% — до отметки 1 186,93.

«Российский фондовый рынок пока продолжает оставаться под давлением, и в ходе вчерашних торгов индекс Мосбиржи потерял около 0,7%. На горизонте ближайших торговых сессий диапазон 2 450—2 500 пунктов по индексу Мосбиржи может сохранять актуальность. В среднесрочной перспективе видим потенциал для движения в сторону исторических максимумов (приоритет пока по-прежнему отдаем внутренним секторам)», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.