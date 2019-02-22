Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу потерял 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,55 рубля, курс евро повысился на 6 копеек, до 74,37 рубля, следует из данных на сайте биржи.



У рубля мало шансов на продолжение бурного роста, полагает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, в течение пятницы инвесторы в рублевых парах будут ориентироваться на поведение сырьевых цен, поскольку новостной поток остается скудным.

«Вероятный коридор колебаний по доллару составляет 65,4—65,95 рубля, по евро — 74—74,85 рубля», — прогнозирует эксперт.

Цены на нефть к сегодняшнему утру чуть снижаются, баррель Brent немного отступает и торгуется рядом с отметкой 66,9 доллара при вчерашнем максимуме 67,38.

Среди позитивных факторов, поддерживающих сейчас российскую валюту, остается налоговый период. Экспортеры продают выручку и покупают рубли для погашения налоговых обязательств, это способствует равновесию российской валюты, поясняет аналитик.