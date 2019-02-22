ЦБ установил официальные курсы валют с 23 февраля. Курс доллара понизился на 2,52 копейки, составив 65,5149 рубля (65,5401 рубля на 22 февраля). Курс евро увеличился на 3,69 копейки, до 74,3332 рубля (74,2963 рубля на 22 февраля).



Рубль сохранит текущие уровни благодаря нейтральному внешнему фону и подросшим нефтяным ценам, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова, Григорий Жирнов и Денис Давыдов.

«Поддержку рублю в течение всей недели оказывает сохраняющийся интерес участников рынка к рисковым активам на глобальных площадках на фоне переговорного процесса между США и Китаем по поводу разрешения торговых противоречий. Кроме того, некоторая пауза в недавнем усилении санкционной риторики и высокие цены на нефть позволяют рублю закрепиться на комфортных уровнях», — комментируют эксперты.

Также положительно на динамику российской валюты влияет фактор налоговых платежей, пик которых приходится на начало следующей недели, добавляют они.

По прогнозу аналитиков, при отсутствии усиления санкционной риторики и при сохранении относительно благоприятного внешнего фона по отношению к высокодоходным активам рубль может попытаться продемонстрировать укрепление до отметок ниже 65,5 за доллар.