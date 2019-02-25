Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,3% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 496,06 пункта. Индекс РТС подрос на 0,36%, до отметки 1 202,72.

«Российский фондовый рынок последние полторы недели провел в диапазоне 2 450—2 500 пунктов по индексу Мосбиржи и к концу прошлой недели сместился в верхнюю половину диапазона. Оптимизм на глобальных рынках сегодня, на наш взгляд, может способствовать попыткам теста недельных максимумов и движения в сторону 2 500—2 520 пунктов. Сезон корпоративной отчетности в РФ продолжается», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.