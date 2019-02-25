Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник потерял 3 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 65,36 рубля, курс евро повысился на 8 копеек, до 74,17 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Прогресс в переговорах США и Китая даст рублю повод для укрепления, полагает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. Кроме того, поддержкой для рубля выступает налоговый период.

«В понедельник, 25 февраля, экспортным компаниям необходимо уплатить налог на добычу полезных ископаемых, НДС и акцизы, 28 февраля — налог на прибыль. Все эти платежи являются поддержкой для рубля», — напоминает эксперт.

Нефть с утра немного дешевеет: по данным на 10:00 мск, баррель Brent стоит 66,97 доллара. Впрочем, нефтяной рынок готов к повышению цен, уверен Антонов. «Если поддержка на отметке 66,5 доллара за баррель устоит, то до среды вероятен тест уровня 68,25 доллара за бочку», — считает эксперт.

А рост цен на нефть, добавляет он, положительно скажется на российской валюте.

«Учитывая, что в американо-китайских торговых переговорах есть подвижки в положительную сторону, с ожиданием нового роста нефтяных котировок стоит держать на мушке зону 65— 65,15 рубля», — прогнозирует аналитик. Из-за окончания налогового периода для пары доллар/рубль падение ниже обозначенного уровня он не рассматривает.

По евро на текущую неделю целевым уровнем эксперт называет 73,8 рубля. По его мнению, пока продавцы евро его не достигнут, не успокоятся.