ЦБ установил официальные курсы валют на 26 февраля. Курс доллара понизился на 25,67 копейки, составив 65,2582 рубля (65,5149 рубля с 23 февраля). Курс евро уменьшился на 24,56 копейки до 74,0876 рубля (74,3332 рубля с 23 февраля).



Российская валюта уверенно начинает неделю, отмечают аналитики Нордеа Банка Денис Давыдов и Григорий Жирнов. По их словам, позитивные ожидания участников рынка в отношении американо-китайских торговых переговоров поддерживают аппетит игроков к рисковым активам, что положительно влияет и на динамику рубля.

«Кроме того, налоговые платежи, пик которых приходится на сегодняшний день, а также комфортные уровни нефтяных котировок остаются факторами поддержки для российской валюты», — продолжают эксперты.

Тем не менее дальнейшее устойчивое укрепление национальной валюты, на их взгляд, может быть затруднено. «Основным фактором, ограничивающим интерес участников рынка к российским активам, продолжит выступать санкционная тема. На текущей неделе в конгрессе США будут проводиться слушания по темам кибербезопасности и защищенности выборного процесса от внешнего влияния. Несмотря на то что в повестке предстоящих слушаний российский фактор напрямую не обозначен, тема санкционного давления на Россию может вновь проявить себя», — комментируют аналитики.

По их прогнозу, в случае ужесточения санкционной риторики рубль может вернуться к отметкам 66—67 в паре с долларом. «Если же санкционная тема не войдет в повестку обсуждений, то российская валюта продолжит торговаться в районе отметок 65—65,5», — считают аналитики.