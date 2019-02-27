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Финансовые новости
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- 19:01 Биржевой курс доллара превысил 66 рублей Banki.ru 1161
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 708
- 17:02 Минфин разместил ОФЗ-ПД на 57,6 млрд рублей при спросе в 75,7 млрд рублей Banki.ru 1062 6
- 16:08 Алекперов дал прогноз по ценам на нефть РБК 1511
- 13:42 Официальный курс доллара вырос на 14 копеек, евро — на 34 Banki.ru 1129
- 11:39 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск поднялся до 65,76 рубля Banki.ru 411
- 10:18 Рубль укрепляется на старте торгов Banki.ru 817
- 10:18 Мосбиржа исключит акции «Мечела» из базы расчета основных индексов Banki.ru 1128
- 10:02 Фондовые торги в РФ открылись в плюсе Banki.ru 716
- 08:34 Мировые цены на нефть завершили торги вторника ростом Banki.ru 681
- 08:00 Курсы доллара и евро на 27 февраля Banki.ru 926
- 22:47 Новак: стоимость бензина в 2019 году вырастет не более чем на 4,3% ТАСС 2351
- 20:47 Глава ВР: цена нефти сохранится в диапазоне 50—65 долларов за баррель в ближайшие два-три года ТАСС 1790
- 19:16 Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 43 копейки, к евро — на 46 Banki.ru 1317
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 1304
- 16:50 Минфин 27 февраля проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков Banki.ru 1893
- 12:56 Официальный курс доллара вырос на 36 копеек, евро — на 40 Banki.ru 964
- 12:39 В «Финаме» ожидают роста акций ММК на 35% Banki.ru 1332 3
- 12:06 Мосбиржа приостановила торги акциями ОКС в режиме основных торгов после аномального скачка их стоимости Banki.ru 1552 2
- 11:33 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск поднялся до 65,62 рубля Banki.ru 647
- 10:17 Рубль дешевеет после заявлений Трампа Banki.ru 4695
- 10:04 Фондовые торги в РФ открылись снижением Banki.ru 897
- 08:40 Мировые цены на нефть завершили торги понедельника снижением почти на 2 доллара Banki.ru 632
- 08:00 Курсы доллара и евро на 26 февраля Banki.ru 984
- 19:17 Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 1 копейку, к евро — на 11 Banki.ru 872
- 18:50 Индексы РФ завершили торги ростом Banki.ru 777
- 15:32 Трамп вновь призвал ОПЕК не пытаться поддержать цены на нефть ТАСС 1484 3
- 13:30 Курс евро опустился ниже 74 рублей впервые с 12 февраля Banki.ru 1147
- 12:41 Официальный курс доллара снизился на 26 копеек, евро — на 25 Banki.ru 1547
- 11:32 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,26 рубля Banki.ru 703
- 10:18 Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро Banki.ru 1326
- 10:03 Фондовые торги в РФ открылись в плюсе Banki.ru 740
- 08:00 Курс доллара и евро на 25 февраля Banki.ru 1134
- 11:13 Холдинг миллиардера Уоррена Баффетта в 2018 году потерял 20,6 млрд долларов ТАСС 5354 9
- 10:00 НПФ «Благосостояние» обратится в ЦБ в связи с резким скачком стоимости акций ОКС Прайм 3834 7
- 10:09 Мировые цены на нефть завершили торги пятницы ростом Banki.ru 4112
- 19:21 Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 18 копеек, к евро — на 16 Banki.ru 3999
- 18:56 Индексы РФ завершили торги ростом Banki.ru 3103
- 12:52 Официальный курс доллара снизился на 3 копейки, евро — вырос на 4 копейки Banki.ru 1444
- 12:16 ЦБ сформировал нормативную базу по регулированию деятельности инвестсоветников Banki.ru 1150
- 11:30 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,51 рубля Banki.ru 924
- 10:18 Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов Banki.ru 1302
- 10:09 Фондовые торги в РФ открылись снижением Banki.ru 922
- 08:18 Мировые цены на нефть завершили торги четверга снижением Banki.ru 853
- 08:00 Курс доллара и евро на 22 февраля Banki.ru 869
- 22:39 Минэнерго: себестоимость барреля нефти в России составляет 25 долларов Banki.ru 1654 1
- 19:25 Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии к доллару на 18 копеек, к евро — на 22 Banki.ru 1918
- 19:01 Индексы РФ завершили торги в минусе Banki.ru 1227
- 15:16 Зампред ЦБ: форекс-рынок должен быть доступен только квалифицированным инвесторам Banki.ru 1104 8
- 14:32 «Финам»: инвесторы могут заработать на мясе Banki.ru 1317 2
- 14:14 ГУК «ВЭБ.РФ» оценила потери граждан при переводе пенсионных накоплений в 2019 году Banki.ru 1950 3
- 14:01 «ВЭБ.РФ» раскрыла результаты инвестирования пенсионных накоплений в 2018 году Banki.ru 1946
- 13:14 Официальный курс доллара снизился на 32 копейки, евро — на 39 Banki.ru 1709
- 11:30 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,54 рубля Banki.ru 959
- 10:22 Рубль стабилен в начале торгов Banki.ru 1081