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Финансовые новости
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- 13:34 Володин и Матвиенко внесли в Госдуму законопроект об ипотечных каникулах ТАСС 176
- 13:33 На ИИС россиян накопилось более 120 млрд рублей за 2018 год Banki.ru 239
- 12:53 Официальный курс доллара вырос на 13 копеек, евро — на 14 Banki.ru 646
- 12:25 Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2019 год ТАСС 1536
- 11:35 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск поднялся до 65,89 рубля Banki.ru 710
- 10:19 Рубль дешевеет из-за угрозы новых санкций против России Banki.ru 1514
- 10:03 Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно Banki.ru 769
- 08:46 Норвежский фонд избавился от российских гособлигаций на 1 млрд долларов РБК 2541 3
- 08:07 Мировые цены на нефть завершили торги среды ростом более чем на доллар Banki.ru 718
- 08:00 Курс доллара и евро на 28 февраля Banki.ru 672
- 22:24 Минфин привлек рекордное количество займов через ОФЗ с 2014 года ТАСС 1313
- 19:01 Биржевой курс доллара превысил 66 рублей Banki.ru 2096
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 951
- 17:02 Минфин разместил ОФЗ-ПД на 57,6 млрд рублей при спросе в 75,7 млрд рублей Banki.ru 1511 6
- 16:08 Алекперов дал прогноз по ценам на нефть РБК 1813 3
- 13:42 Официальный курс доллара вырос на 14 копеек, евро — на 34 Banki.ru 1203
- 11:39 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск поднялся до 65,76 рубля Banki.ru 450
- 10:18 Рубль укрепляется на старте торгов Banki.ru 846
- 10:18 Мосбиржа исключит акции «Мечела» из базы расчета основных индексов Banki.ru 1181
- 10:02 Фондовые торги в РФ открылись в плюсе Banki.ru 740
- 08:34 Мировые цены на нефть завершили торги вторника ростом Banki.ru 702
- 08:00 Курсы доллара и евро на 27 февраля Banki.ru 954
- 22:47 Новак: стоимость бензина в 2019 году вырастет не более чем на 4,3% ТАСС 2375
- 20:47 Глава ВР: цена нефти сохранится в диапазоне 50—65 долларов за баррель в ближайшие два-три года ТАСС 1802
- 19:16 Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 43 копейки, к евро — на 46 Banki.ru 1325
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 1309
- 16:50 Минфин 27 февраля проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков Banki.ru 1902
- 12:56 Официальный курс доллара вырос на 36 копеек, евро — на 40 Banki.ru 968
- 12:39 В «Финаме» ожидают роста акций ММК на 35% Banki.ru 1349 3
- 12:06 Мосбиржа приостановила торги акциями ОКС в режиме основных торгов после аномального скачка их стоимости Banki.ru 1570 2
- 11:33 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск поднялся до 65,62 рубля Banki.ru 657
- 10:17 Рубль дешевеет после заявлений Трампа Banki.ru 4789
- 10:04 Фондовые торги в РФ открылись снижением Banki.ru 902
- 08:40 Мировые цены на нефть завершили торги понедельника снижением почти на 2 доллара Banki.ru 635
- 08:00 Курсы доллара и евро на 26 февраля Banki.ru 993
- 19:17 Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 1 копейку, к евро — на 11 Banki.ru 877
- 18:50 Индексы РФ завершили торги ростом Banki.ru 869
- 15:32 Трамп вновь призвал ОПЕК не пытаться поддержать цены на нефть ТАСС 1491 3
- 13:30 Курс евро опустился ниже 74 рублей впервые с 12 февраля Banki.ru 1150
- 12:41 Официальный курс доллара снизился на 26 копеек, евро — на 25 Banki.ru 1552
- 11:32 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,26 рубля Banki.ru 706
- 10:18 Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро Banki.ru 1331
- 10:03 Фондовые торги в РФ открылись в плюсе Banki.ru 741
- 08:00 Курс доллара и евро на 25 февраля Banki.ru 1136
- 11:13 Холдинг миллиардера Уоррена Баффетта в 2018 году потерял 20,6 млрд долларов ТАСС 5365 9
- 10:00 НПФ «Благосостояние» обратится в ЦБ в связи с резким скачком стоимости акций ОКС Прайм 3846 7
- 10:09 Мировые цены на нефть завершили торги пятницы ростом Banki.ru 4114
- 19:21 Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 18 копеек, к евро — на 16 Banki.ru 4003
- 18:56 Индексы РФ завершили торги ростом Banki.ru 3110
- 12:52 Официальный курс доллара снизился на 3 копейки, евро — вырос на 4 копейки Banki.ru 1446
- 12:16 ЦБ сформировал нормативную базу по регулированию деятельности инвестсоветников Banki.ru 1155
- 11:30 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,51 рубля Banki.ru 927
- 10:18 Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов Banki.ru 1306
- 10:09 Фондовые торги в РФ открылись снижением Banki.ru 926
- 08:18 Мировые цены на нефть завершили торги четверга снижением Banki.ru 857