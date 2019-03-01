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Финансовые новости
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- 20:21 Мосбиржа сообщает о проведении технических работ на сайте Banki.ru 599
- 19:15 Рубль по итогам основной валютной сессии укрепился к доллару и евро Banki.ru 807
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 603
- 17:36 Минфин РФ предлагает освободить граждан от комиссии за операции с ОФЗ-н Banki.ru 1181
- 12:56 Официальный курс доллара снизился на 8 копеек, евро — на 16 Banki.ru 609
- 11:56 Средняя цена на нефть Urals в январе — феврале снизилась на 6,4% Banki.ru 723
- 11:40 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,81 рубля Banki.ru 509
- 10:18 Рубль укрепляется на дорожающей нефти Banki.ru 909
- 10:02 Фондовые торги в РФ открылись ростом Banki.ru 615
- 09:38 Лимит вложений в ИИС могут поднять в 2,5 раза Известия 2384
- 08:30 Мировые цены на нефть завершили торги четверга разнонаправленно Banki.ru 468
- 08:00 Курсы доллара и евро на 1 марта Banki.ru 822
- 19:15 Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 12 копеек, к евро — на 22 Banki.ru 915
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 746
- 14:41 В НАУФОР предложили способ защиты неквалифицированных инвесторов Banki.ru 1050
- 14:03 Рынок предложил поднять максимальную сумму, которую можно вносить на ИИС, до 2,5 млн рублей Banki.ru 2612
- 13:34 Володин и Матвиенко внесли в Госдуму законопроект об ипотечных каникулах ТАСС 1090
- 13:33 На ИИС россиян накопилось более 120 млрд рублей за 2018 год Banki.ru 1634 3
- 12:53 Официальный курс доллара вырос на 13 копеек, евро — на 14 Banki.ru 1055
- 12:25 Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2019 год ТАСС 8166
- 11:35 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск поднялся до 65,89 рубля Banki.ru 831
- 10:19 Рубль дешевеет из-за угрозы новых санкций против России Banki.ru 1762 1
- 10:03 Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно Banki.ru 842
- 08:46 Норвежский фонд избавился от российских гособлигаций на 1 млрд долларов РБК 2814 3
- 08:07 Мировые цены на нефть завершили торги среды ростом более чем на доллар Banki.ru 793
- 08:00 Курс доллара и евро на 28 февраля Banki.ru 827
- 22:24 Минфин привлек рекордное количество займов через ОФЗ с 2014 года ТАСС 1357
- 19:01 Биржевой курс доллара превысил 66 рублей Banki.ru 2160
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 968
- 17:02 Минфин разместил ОФЗ-ПД на 57,6 млрд рублей при спросе в 75,7 млрд рублей Banki.ru 1558 6
- 16:08 Алекперов дал прогноз по ценам на нефть РБК 1870 3
- 13:42 Официальный курс доллара вырос на 14 копеек, евро — на 34 Banki.ru 1219
- 11:39 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск поднялся до 65,76 рубля Banki.ru 461
- 10:18 Рубль укрепляется на старте торгов Banki.ru 859
- 10:18 Мосбиржа исключит акции «Мечела» из базы расчета основных индексов Banki.ru 1210
- 10:02 Фондовые торги в РФ открылись в плюсе Banki.ru 745
- 08:34 Мировые цены на нефть завершили торги вторника ростом Banki.ru 706
- 08:00 Курсы доллара и евро на 27 февраля Banki.ru 962
- 22:47 Новак: стоимость бензина в 2019 году вырастет не более чем на 4,3% ТАСС 2395
- 20:47 Глава ВР: цена нефти сохранится в диапазоне 50—65 долларов за баррель в ближайшие два-три года ТАСС 1810
- 19:16 Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 43 копейки, к евро — на 46 Banki.ru 1336
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 1324
- 16:50 Минфин 27 февраля проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков Banki.ru 1915
- 12:56 Официальный курс доллара вырос на 36 копеек, евро — на 40 Banki.ru 973
- 12:39 В «Финаме» ожидают роста акций ММК на 35% Banki.ru 1365 3
- 12:06 Мосбиржа приостановила торги акциями ОКС в режиме основных торгов после аномального скачка их стоимости Banki.ru 1588 2
- 11:33 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск поднялся до 65,62 рубля Banki.ru 665
- 10:17 Рубль дешевеет после заявлений Трампа Banki.ru 4829
- 10:04 Фондовые торги в РФ открылись снижением Banki.ru 910
- 08:40 Мировые цены на нефть завершили торги понедельника снижением почти на 2 доллара Banki.ru 642
- 08:00 Курсы доллара и евро на 26 февраля Banki.ru 999
- 19:17 Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 1 копейку, к евро — на 11 Banki.ru 886
- 18:50 Индексы РФ завершили торги ростом Banki.ru 877
- 15:32 Трамп вновь призвал ОПЕК не пытаться поддержать цены на нефть ТАСС 1503 3
- 13:30 Курс евро опустился ниже 74 рублей впервые с 12 февраля Banki.ru 1159