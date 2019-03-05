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Финансовые новости
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- 19:18 Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно Banki.ru 1196
- 18:54 Индексы РФ завершили торги в «красной зоне» Banki.ru 1187
- 16:03 Минфин 6 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков Banki.ru 1032
- 14:05 Официальный курс доллара повысился менее чем на копейку, евро — снизился на 24 Banki.ru 1626
- 12:51 Альфа-Банк: дивидендная доходность акций Мосбиржи может составить выше 8% Banki.ru 1739
- 11:30 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,8 рубля Banki.ru 880
- 10:20 Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов Banki.ru 1452
- 10:17 Фондовые торги в РФ открылись в минусе Banki.ru 857
- 08:14 Мировые цены на нефть завершили торги понедельника ростом Banki.ru 487
- 08:00 Курс доллара и евро на 5 марта Banki.ru 861
- 19:17 Рубль по итогам основной валютной сессии укрепился к доллару и евро Banki.ru 1605
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 1002
- 18:19 «Финам»: инвестиции в робототехнику могут принести свыше 15% годовых Banki.ru 4017 4
- 14:29 Аналитики: рост доли Китая в индексе MSCI может стать причиной оттока капитала из России Banki.ru 1285
- 13:30 Аналитики рассказали, как будут вести себя акции Mail.Ru в 2019 году Banki.ru 1100
- 12:22 Официальный курс доллара снизился на 2 копейки, евро — на 6 Banki.ru 1164 1
- 11:36 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,8 рубля Banki.ru 932
- 10:19 Рубль укрепляется на фоне прогресса в переговорах США и Китая Banki.ru 1227
- 10:09 Фондовые торги в РФ открылись в плюсе Banki.ru 700
- 08:00 Курсы доллара и евро на 4 марта Banki.ru 890
- 10:14 Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением Banki.ru 1725
- 20:21 Мосбиржа сообщает о проведении технических работ на сайте Banki.ru 1357
- 19:15 Рубль по итогам основной валютной сессии укрепился к доллару и евро Banki.ru 1510
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 1114
- 17:36 Минфин РФ предлагает освободить граждан от комиссии за операции с ОФЗ-н Banki.ru 1900
- 12:56 Официальный курс доллара снизился на 8 копеек, евро — на 16 Banki.ru 705
- 11:56 Средняя цена на нефть Urals в январе — феврале снизилась на 6,4% Banki.ru 829
- 11:40 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,81 рубля Banki.ru 574
- 10:18 Рубль укрепляется на дорожающей нефти Banki.ru 961
- 10:02 Фондовые торги в РФ открылись ростом Banki.ru 654
- 09:38 Лимит вложений в ИИС могут поднять в 2,5 раза Известия 2705
- 08:30 Мировые цены на нефть завершили торги четверга разнонаправленно Banki.ru 514
- 08:00 Курсы доллара и евро на 1 марта Banki.ru 888
- 19:15 Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 12 копеек, к евро — на 22 Banki.ru 962
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 772
- 14:41 В НАУФОР предложили способ защиты неквалифицированных инвесторов Banki.ru 1082
- 14:03 Рынок предложил поднять максимальную сумму, которую можно вносить на ИИС, до 2,5 млн рублей Banki.ru 2674
- 13:34 Володин и Матвиенко внесли в Госдуму законопроект об ипотечных каникулах ТАСС 1142
- 13:33 На ИИС россиян накопилось более 120 млрд рублей за 2018 год Banki.ru 1704 3
- 12:53 Официальный курс доллара вырос на 13 копеек, евро — на 14 Banki.ru 1077
- 12:25 Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2019 год ТАСС 8442
- 11:35 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск поднялся до 65,89 рубля Banki.ru 851
- 10:19 Рубль дешевеет из-за угрозы новых санкций против России Banki.ru 1800 1
- 10:03 Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно Banki.ru 869
- 08:46 Норвежский фонд избавился от российских гособлигаций на 1 млрд долларов РБК 2865 3
- 08:07 Мировые цены на нефть завершили торги среды ростом более чем на доллар Banki.ru 821
- 08:00 Курс доллара и евро на 28 февраля Banki.ru 884
- 22:24 Минфин привлек рекордное количество займов через ОФЗ с 2014 года ТАСС 1385
- 19:01 Биржевой курс доллара превысил 66 рублей Banki.ru 2208
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 983
- 17:02 Минфин разместил ОФЗ-ПД на 57,6 млрд рублей при спросе в 75,7 млрд рублей Banki.ru 1593 6
- 16:08 Алекперов дал прогноз по ценам на нефть РБК 1910 3
- 13:42 Официальный курс доллара вырос на 14 копеек, евро — на 34 Banki.ru 1255
- 11:39 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск поднялся до 65,76 рубля Banki.ru 481
- 10:18 Рубль укрепляется на старте торгов Banki.ru 887