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Финансовые новости
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- 12:35 Официальный курс доллара повысился на 4 копейки, евро — снизился на 9 Banki.ru 1291
- 11:42 Генбанк предлагает вклад «Весенняя копилка» Banki.ru 1341
- 11:30 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,84 рубля Banki.ru 529
- 11:23 МЭР понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году ТАСС 969
- 10:17 Рубль дешевеет на старте торгов Banki.ru 1122
- 10:10 Фондовые торги в РФ открылись в плюсе Banki.ru 835
- 09:41 Чистая прибыль Мосбиржи в 2018 году снизилась на 2,6% по МСФО Banki.ru 897
- 09:39 Экономисты предложили способ заработать на твитах Трампа о нефти РБК 1054 1
- 08:47 Клиенты ПИФов вывели за четыре месяца почти 7 млрд рублей Коммерсант 3120
- 08:15 Мировые цены на нефть завершили торги вторника разнонаправленно Banki.ru 582
- 08:00 Курс доллара и евро на 6 марта Banki.ru 933
- 19:18 Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно Banki.ru 1716
- 18:54 Индексы РФ завершили торги в «красной зоне» Banki.ru 1644
- 16:03 Минфин 6 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков Banki.ru 1303
- 14:05 Официальный курс доллара повысился менее чем на копейку, евро — снизился на 24 Banki.ru 1721
- 12:51 Альфа-Банк: дивидендная доходность акций Мосбиржи может составить выше 8% Banki.ru 2210
- 11:30 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,8 рубля Banki.ru 940
- 10:20 Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов Banki.ru 1491
- 10:17 Фондовые торги в РФ открылись в минусе Banki.ru 884
- 08:14 Мировые цены на нефть завершили торги понедельника ростом Banki.ru 505
- 08:00 Курс доллара и евро на 5 марта Banki.ru 890
- 19:17 Рубль по итогам основной валютной сессии укрепился к доллару и евро Banki.ru 1617
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 1010
- 18:19 «Финам»: инвестиции в робототехнику могут принести свыше 15% годовых Banki.ru 4120 4
- 14:29 Аналитики: рост доли Китая в индексе MSCI может стать причиной оттока капитала из России Banki.ru 1297
- 13:30 Аналитики рассказали, как будут вести себя акции Mail.Ru в 2019 году Banki.ru 1112
- 12:22 Официальный курс доллара снизился на 2 копейки, евро — на 6 Banki.ru 1178 1
- 11:36 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,8 рубля Banki.ru 939
- 10:19 Рубль укрепляется на фоне прогресса в переговорах США и Китая Banki.ru 1235
- 10:09 Фондовые торги в РФ открылись в плюсе Banki.ru 711
- 08:00 Курсы доллара и евро на 4 марта Banki.ru 899
- 10:14 Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением Banki.ru 1733
- 20:21 Мосбиржа сообщает о проведении технических работ на сайте Banki.ru 1361
- 19:15 Рубль по итогам основной валютной сессии укрепился к доллару и евро Banki.ru 1517
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 1117
- 17:36 Минфин РФ предлагает освободить граждан от комиссии за операции с ОФЗ-н Banki.ru 1904
- 12:56 Официальный курс доллара снизился на 8 копеек, евро — на 16 Banki.ru 706
- 11:56 Средняя цена на нефть Urals в январе — феврале снизилась на 6,4% Banki.ru 831
- 11:40 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,81 рубля Banki.ru 575
- 10:18 Рубль укрепляется на дорожающей нефти Banki.ru 963
- 10:02 Фондовые торги в РФ открылись ростом Banki.ru 654
- 09:38 Лимит вложений в ИИС могут поднять в 2,5 раза Известия 2708
- 08:30 Мировые цены на нефть завершили торги четверга разнонаправленно Banki.ru 519
- 08:00 Курсы доллара и евро на 1 марта Banki.ru 890
- 19:15 Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 12 копеек, к евро — на 22 Banki.ru 970
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 776
- 14:41 В НАУФОР предложили способ защиты неквалифицированных инвесторов Banki.ru 1088
- 14:03 Рынок предложил поднять максимальную сумму, которую можно вносить на ИИС, до 2,5 млн рублей Banki.ru 2677
- 13:34 Володин и Матвиенко внесли в Госдуму законопроект об ипотечных каникулах ТАСС 1145
- 13:33 На ИИС россиян накопилось более 120 млрд рублей за 2018 год Banki.ru 1715 3
- 12:53 Официальный курс доллара вырос на 13 копеек, евро — на 14 Banki.ru 1080
- 12:25 Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля на 2019 год ТАСС 8453
- 11:35 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск поднялся до 65,89 рубля Banki.ru 853
- 10:19 Рубль дешевеет из-за угрозы новых санкций против России Banki.ru 1805 1
- 10:03 Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно Banki.ru 873