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Финансовые новости
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- 19:22 Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно Banki.ru 1581
- 19:09 Индексы РФ завершили торги в минусе Banki.ru 1362
- 16:06 Банк России оценил реальное укрепление рубля в феврале в 2,4% Banki.ru 1489 4
- 15:38 Акции МТС восстанавливают котировки после утреннего обвала Banki.ru 1565
- 15:08 «Финам»: цена акций ВТБ интересна для инвестиций Banki.ru 2605
- 13:12 Официальный курс доллара повысился на 12 копеек, евро — на 16 Banki.ru 763
- 11:30 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,96 рубля Banki.ru 559
- 10:17 Рубль укрепляется на старте торгов Banki.ru 803
- 10:09 Фондовые торги в РФ открылись в минусе Banki.ru 505
- 08:11 Мировые цены на нефть завершили торги среды разнонаправленно Banki.ru 536
- 08:00 Курс доллара и евро на 7 марта Banki.ru 758
- 19:26 Курс доллара поднимался выше 66 рублей впервые с конца февраля Banki.ru 2126
- 18:55 Индексы РФ завершили торги в плюсе Banki.ru 1282
- 17:50 Минфин согласился заплатить премию инвесторам в ОФЗ Banki.ru 2390
- 17:14 Московская биржа может направить на выплату дивидендов за 2018 год 89% чистой прибыли по МСФО Banki.ru 1470 1
- 12:35 Официальный курс доллара повысился на 4 копейки, евро — снизился на 9 Banki.ru 1581
- 11:42 Генбанк предлагает вклад «Весенняя копилка» Banki.ru 1778
- 11:30 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,84 рубля Banki.ru 611
- 11:23 МЭР понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году ТАСС 1073
- 10:17 Рубль дешевеет на старте торгов Banki.ru 1220
- 10:10 Фондовые торги в РФ открылись в плюсе Banki.ru 915
- 09:41 Чистая прибыль Мосбиржи в 2018 году снизилась на 2,6% по МСФО Banki.ru 989
- 09:39 Экономисты предложили способ заработать на твитах Трампа о нефти РБК 1161 1
- 08:47 Клиенты ПИФов вывели за четыре месяца почти 7 млрд рублей Коммерсант 4488
- 08:15 Мировые цены на нефть завершили торги вторника разнонаправленно Banki.ru 642
- 08:00 Курс доллара и евро на 6 марта Banki.ru 1024
- 19:18 Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно Banki.ru 1750
- 18:54 Индексы РФ завершили торги в «красной зоне» Banki.ru 1672
- 16:03 Минфин 6 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков Banki.ru 1341
- 14:05 Официальный курс доллара повысился менее чем на копейку, евро — снизился на 24 Banki.ru 1751
- 12:51 Альфа-Банк: дивидендная доходность акций Мосбиржи может составить выше 8% Banki.ru 2332
- 11:30 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,8 рубля Banki.ru 967
- 10:20 Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов Banki.ru 1513
- 10:17 Фондовые торги в РФ открылись в минусе Banki.ru 904
- 08:14 Мировые цены на нефть завершили торги понедельника ростом Banki.ru 520
- 08:00 Курс доллара и евро на 5 марта Banki.ru 913
- 19:17 Рубль по итогам основной валютной сессии укрепился к доллару и евро Banki.ru 1637
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 1026
- 18:19 «Финам»: инвестиции в робототехнику могут принести свыше 15% годовых Banki.ru 4250 4
- 14:29 Аналитики: рост доли Китая в индексе MSCI может стать причиной оттока капитала из России Banki.ru 1321
- 13:30 Аналитики рассказали, как будут вести себя акции Mail.Ru в 2019 году Banki.ru 1140
- 12:22 Официальный курс доллара снизился на 2 копейки, евро — на 6 Banki.ru 1197 1
- 11:36 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,8 рубля Banki.ru 961
- 10:19 Рубль укрепляется на фоне прогресса в переговорах США и Китая Banki.ru 1252
- 10:09 Фондовые торги в РФ открылись в плюсе Banki.ru 723
- 08:00 Курсы доллара и евро на 4 марта Banki.ru 919
- 10:14 Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением Banki.ru 1753
- 20:21 Мосбиржа сообщает о проведении технических работ на сайте Banki.ru 1372
- 19:15 Рубль по итогам основной валютной сессии укрепился к доллару и евро Banki.ru 1530
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 1124
- 17:36 Минфин РФ предлагает освободить граждан от комиссии за операции с ОФЗ-н Banki.ru 1924
- 12:56 Официальный курс доллара снизился на 8 копеек, евро — на 16 Banki.ru 715
- 11:56 Средняя цена на нефть Urals в январе — феврале снизилась на 6,4% Banki.ru 840
- 11:40 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,81 рубля Banki.ru 582
- 10:18 Рубль укрепляется на дорожающей нефти Banki.ru 975