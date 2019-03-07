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Финансовые новости
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- 19:22 Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно Banki.ru 783
- 19:09 Индексы РФ завершили торги в минусе Banki.ru 789
- 16:06 Банк России оценил реальное укрепление рубля в феврале в 2,4% Banki.ru 1014 1
- 15:38 Акции МТС восстанавливают котировки после утреннего обвала Banki.ru 1189
- 15:08 «Финам»: цена акций ВТБ интересна для инвестиций Banki.ru 1838
- 13:12 Официальный курс доллара повысился на 12 копеек, евро — на 16 Banki.ru 697
- 11:30 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,96 рубля Banki.ru 521
- 10:17 Рубль укрепляется на старте торгов Banki.ru 757
- 10:09 Фондовые торги в РФ открылись в минусе Banki.ru 466
- 08:11 Мировые цены на нефть завершили торги среды разнонаправленно Banki.ru 517
- 08:00 Курс доллара и евро на 7 марта Banki.ru 737
- 19:26 Курс доллара поднимался выше 66 рублей впервые с конца февраля Banki.ru 2110
- 18:55 Индексы РФ завершили торги в плюсе Banki.ru 1271
- 17:50 Минфин согласился заплатить премию инвесторам в ОФЗ Banki.ru 2353
- 17:14 Московская биржа может направить на выплату дивидендов за 2018 год 89% чистой прибыли по МСФО Banki.ru 1442 1
- 12:35 Официальный курс доллара повысился на 4 копейки, евро — снизился на 9 Banki.ru 1566
- 11:42 Генбанк предлагает вклад «Весенняя копилка» Banki.ru 1764
- 11:30 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,84 рубля Banki.ru 604
- 11:23 МЭР понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году ТАСС 1068
- 10:17 Рубль дешевеет на старте торгов Banki.ru 1209
- 10:10 Фондовые торги в РФ открылись в плюсе Banki.ru 907
- 09:41 Чистая прибыль Мосбиржи в 2018 году снизилась на 2,6% по МСФО Banki.ru 981
- 09:39 Экономисты предложили способ заработать на твитах Трампа о нефти РБК 1150 1
- 08:47 Клиенты ПИФов вывели за четыре месяца почти 7 млрд рублей Коммерсант 4461
- 08:15 Мировые цены на нефть завершили торги вторника разнонаправленно Banki.ru 635
- 08:00 Курс доллара и евро на 6 марта Banki.ru 1016
- 19:18 Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно Banki.ru 1743
- 18:54 Индексы РФ завершили торги в «красной зоне» Banki.ru 1668
- 16:03 Минфин 6 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков Banki.ru 1334
- 14:05 Официальный курс доллара повысился менее чем на копейку, евро — снизился на 24 Banki.ru 1745
- 12:51 Альфа-Банк: дивидендная доходность акций Мосбиржи может составить выше 8% Banki.ru 2317
- 11:30 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,8 рубля Banki.ru 960
- 10:20 Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов Banki.ru 1505
- 10:17 Фондовые торги в РФ открылись в минусе Banki.ru 899
- 08:14 Мировые цены на нефть завершили торги понедельника ростом Banki.ru 517
- 08:00 Курс доллара и евро на 5 марта Banki.ru 907
- 19:17 Рубль по итогам основной валютной сессии укрепился к доллару и евро Banki.ru 1633
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 1022
- 18:19 «Финам»: инвестиции в робототехнику могут принести свыше 15% годовых Banki.ru 4227 4
- 14:29 Аналитики: рост доли Китая в индексе MSCI может стать причиной оттока капитала из России Banki.ru 1317
- 13:30 Аналитики рассказали, как будут вести себя акции Mail.Ru в 2019 году Banki.ru 1136
- 12:22 Официальный курс доллара снизился на 2 копейки, евро — на 6 Banki.ru 1193 1
- 11:36 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,8 рубля Banki.ru 956
- 10:19 Рубль укрепляется на фоне прогресса в переговорах США и Китая Banki.ru 1246
- 10:09 Фондовые торги в РФ открылись в плюсе Banki.ru 719
- 08:00 Курсы доллара и евро на 4 марта Banki.ru 913
- 10:14 Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением Banki.ru 1745
- 20:21 Мосбиржа сообщает о проведении технических работ на сайте Banki.ru 1370
- 19:15 Рубль по итогам основной валютной сессии укрепился к доллару и евро Banki.ru 1526
- 18:50 Индексы РФ завершили торги снижением Banki.ru 1123
- 17:36 Минфин РФ предлагает освободить граждан от комиссии за операции с ОФЗ-н Banki.ru 1917
- 12:56 Официальный курс доллара снизился на 8 копеек, евро — на 16 Banki.ru 713
- 11:56 Средняя цена на нефть Urals в январе — феврале снизилась на 6,4% Banki.ru 835
- 11:40 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,81 рубля Banki.ru 578
- 10:18 Рубль укрепляется на дорожающей нефти Banki.ru 972