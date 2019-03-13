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Финансовые новости
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- 17:40 Минфин в среду разместил рекордный объем ОФЗ Banki.ru 137
- 13:44 Официальный курс доллара снизился на 18 копеек, евро — на 4 Banki.ru 923
- 11:33 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,59 рубля Banki.ru 994
- 10:17 Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро на старте торгов Banki.ru 1509
- 10:03 Фондовые торги в РФ открылись снижением Banki.ru 1237
- 08:41 Мировые цены на нефть завершили торги вторника ростом примерно на 10 центов Banki.ru 715
- 08:00 Курс доллара и евро на 13 марта Banki.ru 1167
- 19:15 Рубль по итогам основной валютной сессии укрепился к доллару и евро Banki.ru 927
- 18:50 Индексы РФ завершили торги в плюсе Banki.ru 829
- 16:50 Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ двух выпусков Banki.ru 990
- 13:19 ЦБ: оптимизм на российском финансовом рынке в феврале несколько снизился Banki.ru 1245
- 13:05 «Эксперт РА»: рынок коллективных инвестиций продолжит рост Banki.ru 992
- 12:37 «Финам»: у акций «Детского мира» лучшая дивидендная доходность среди ретейлеров Banki.ru 1011
- 12:04 Иностранные инвесторы уходят из России в Китай Banki.ru 1465 1
- 11:41 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,77 рубля Banki.ru 696
- 10:50 Курс евро опустился ниже 74 рублей впервые с конца февраля Banki.ru 1022 1
- 10:19 Рубль укрепляется на старте торгов Banki.ru 995
- 10:08 Фондовые торги в РФ открылись ростом Banki.ru 575
- 08:36 Мировые цены на нефть завершили торги понедельника ростом Banki.ru 564
- 08:00 Курс доллара и евро на 12 марта Banki.ru 1123
- 22:10 «Дочка» «МегаФона» выкупит 20,36% акций оператора у миноритариев Banki.ru 1549
- 19:15 Рубль по итогам основной валютной сессии укрепился к доллару и евро Banki.ru 1290
- 18:50 Индексы РФ завершили торги в минусе Banki.ru 970
- 14:11 Официальный курс доллара вырос на 11 копеек, евро — снизился на 28 Banki.ru 828
- 13:07 Аналитики ждут роста дивидендов Сбербанка Banki.ru 1417
- 11:35 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск поднялся до 66,08 рубля Banki.ru 788
- 10:17 Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро Banki.ru 1115
- 10:02 Фондовые торги в РФ открылись в минусе Banki.ru 695
- 08:00 Курс доллара и евро на 11 марта Banki.ru 978
- 10:13 Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением Banki.ru 1368
- 19:22 Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно Banki.ru 2576
- 19:09 Индексы РФ завершили торги в минусе Banki.ru 2171
- 16:06 Банк России оценил реальное укрепление рубля в феврале в 2,4% Banki.ru 2761 5
- 15:38 Акции МТС восстанавливают котировки после утреннего обвала Banki.ru 2334
- 15:08 «Финам»: цена акций ВТБ интересна для инвестиций Banki.ru 3615
- 13:12 Официальный курс доллара повысился на 12 копеек, евро — на 16 Banki.ru 937
- 11:30 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,96 рубля Banki.ru 705
- 10:17 Рубль укрепляется на старте торгов Banki.ru 969
- 10:09 Фондовые торги в РФ открылись в минусе Banki.ru 639
- 08:11 Мировые цены на нефть завершили торги среды разнонаправленно Banki.ru 600
- 08:00 Курс доллара и евро на 7 марта Banki.ru 831
- 19:26 Курс доллара поднимался выше 66 рублей впервые с конца февраля Banki.ru 2207
- 18:55 Индексы РФ завершили торги в плюсе Banki.ru 1360
- 17:50 Минфин согласился заплатить премию инвесторам в ОФЗ Banki.ru 2556
- 17:14 Московская биржа может направить на выплату дивидендов за 2018 год 89% чистой прибыли по МСФО Banki.ru 1598 1
- 12:35 Официальный курс доллара повысился на 4 копейки, евро — снизился на 9 Banki.ru 1673
- 11:42 Генбанк предлагает вклад «Весенняя копилка» Banki.ru 1890
- 11:30 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,84 рубля Banki.ru 654
- 11:23 МЭР понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году ТАСС 1125
- 10:17 Рубль дешевеет на старте торгов Banki.ru 1296
- 10:10 Фондовые торги в РФ открылись в плюсе Banki.ru 993
- 09:41 Чистая прибыль Мосбиржи в 2018 году снизилась на 2,6% по МСФО Banki.ru 1074
- 09:39 Экономисты предложили способ заработать на твитах Трампа о нефти РБК 1215 1
- 08:47 Клиенты ПИФов вывели за четыре месяца почти 7 млрд рублей Коммерсант 4687
- 08:15 Мировые цены на нефть завершили торги вторника разнонаправленно Banki.ru 753