Архив
Финансовые новости
Следите за финансовыми новостями рынков в мире, а также за событиями российской экономики онлайн
- 08:03 Мировые цены на нефть завершили торги среды ростом Banki.ru 258
- 08:00 Курс доллара и евро на 14 марта Banki.ru 358
- 20:28 Минфин объяснил рекордные размещения ОФЗ благоприятной рыночной конъюнктурой RNS 1838 1
- 19:20 Биржевой курс евро обновил минимум с августа 2018-го Banki.ru 1312
- 18:50 Индексы РФ завершили торги в плюсе Banki.ru 848
- 17:40 Минфин в среду разместил рекордный объем ОФЗ Banki.ru 1335 1
- 13:44 Официальный курс доллара снизился на 18 копеек, евро — на 4 Banki.ru 1056
- 11:33 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,59 рубля Banki.ru 1039
- 10:17 Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро на старте торгов Banki.ru 1605
- 10:03 Фондовые торги в РФ открылись снижением Banki.ru 1273
- 08:41 Мировые цены на нефть завершили торги вторника ростом примерно на 10 центов Banki.ru 760
- 08:00 Курс доллара и евро на 13 марта Banki.ru 1218
- 19:15 Рубль по итогам основной валютной сессии укрепился к доллару и евро Banki.ru 936
- 18:50 Индексы РФ завершили торги в плюсе Banki.ru 840
- 16:50 Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ двух выпусков Banki.ru 1004
- 13:19 ЦБ: оптимизм на российском финансовом рынке в феврале несколько снизился Banki.ru 1258
- 13:05 «Эксперт РА»: рынок коллективных инвестиций продолжит рост Banki.ru 1008
- 12:37 «Финам»: у акций «Детского мира» лучшая дивидендная доходность среди ретейлеров Banki.ru 1041
- 12:04 Иностранные инвесторы уходят из России в Китай Banki.ru 1481 1
- 11:41 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,77 рубля Banki.ru 700
- 10:50 Курс евро опустился ниже 74 рублей впервые с конца февраля Banki.ru 1035 1
- 10:19 Рубль укрепляется на старте торгов Banki.ru 1004
- 10:08 Фондовые торги в РФ открылись ростом Banki.ru 580
- 08:36 Мировые цены на нефть завершили торги понедельника ростом Banki.ru 571
- 08:00 Курс доллара и евро на 12 марта Banki.ru 1134
- 22:10 «Дочка» «МегаФона» выкупит 20,36% акций оператора у миноритариев Banki.ru 1563
- 19:15 Рубль по итогам основной валютной сессии укрепился к доллару и евро Banki.ru 1298
- 18:50 Индексы РФ завершили торги в минусе Banki.ru 977
- 14:11 Официальный курс доллара вырос на 11 копеек, евро — снизился на 28 Banki.ru 838
- 13:07 Аналитики ждут роста дивидендов Сбербанка Banki.ru 1434
- 11:35 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск поднялся до 66,08 рубля Banki.ru 794
- 10:17 Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро Banki.ru 1120
- 10:02 Фондовые торги в РФ открылись в минусе Banki.ru 700
- 08:00 Курс доллара и евро на 11 марта Banki.ru 986
- 10:13 Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением Banki.ru 1373
- 19:22 Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно Banki.ru 2584
- 19:09 Индексы РФ завершили торги в минусе Banki.ru 2176
- 16:06 Банк России оценил реальное укрепление рубля в феврале в 2,4% Banki.ru 2771 5
- 15:38 Акции МТС восстанавливают котировки после утреннего обвала Banki.ru 2353
- 15:08 «Финам»: цена акций ВТБ интересна для инвестиций Banki.ru 3635
- 13:12 Официальный курс доллара повысился на 12 копеек, евро — на 16 Banki.ru 945
- 11:30 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,96 рубля Banki.ru 711
- 10:17 Рубль укрепляется на старте торгов Banki.ru 976
- 10:09 Фондовые торги в РФ открылись в минусе Banki.ru 646
- 08:11 Мировые цены на нефть завершили торги среды разнонаправленно Banki.ru 605
- 08:00 Курс доллара и евро на 7 марта Banki.ru 838
- 19:26 Курс доллара поднимался выше 66 рублей впервые с конца февраля Banki.ru 2213
- 18:55 Индексы РФ завершили торги в плюсе Banki.ru 1365
- 17:50 Минфин согласился заплатить премию инвесторам в ОФЗ Banki.ru 2562
- 17:14 Московская биржа может направить на выплату дивидендов за 2018 год 89% чистой прибыли по МСФО Banki.ru 1607 1
- 12:35 Официальный курс доллара повысился на 4 копейки, евро — снизился на 9 Banki.ru 1678
- 11:42 Генбанк предлагает вклад «Весенняя копилка» Banki.ru 1897
- 11:30 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,84 рубля Banki.ru 660
- 11:23 МЭР понизило прогноз цены на нефть марки Urals в 2019 году ТАСС 1128
- 10:17 Рубль дешевеет на старте торгов Banki.ru 1299