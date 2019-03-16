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Финансовые новости
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- 10:05 Мировые цены на нефть завершили торги пятницы снижением Banki.ru 250
- 21:50 Биржевой курс доллара опустился ниже 65 рублей Banki.ru 1709
- 19:19 Рубль укрепился по итогам основной валютной сессии Banki.ru 1201
- 18:59 Российские индексы выросли по итогам торгов Banki.ru 791
- 13:37 Минфин назвал среднюю цену на нефть Urals за последний месяц Banki.ru 851
- 13:31 Официальный курс доллара вырос на 2 копейки, евро — менее чем на копейку Banki.ru 770
- 11:33 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск поднялся до 65,42 рубля Banki.ru 914
- 11:20 Попавший в список OFAC Еврофинанс Моснарбанк уходит в рублевую зону Reuters 1051
- 10:25 Новак: принимать решение о необходимости продления сделки ОПЕК+ пока рано ТАСС 695 2
- 10:17 Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро на старте торгов Banki.ru 847
- 10:04 Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно Banki.ru 455
- 09:21 СМИ: Uber может провести первичное размещение акций в апреле РИА Новости 777
- 08:16 Мировые цены на нефть завершили торги четверга разнонаправленно Banki.ru 429
- 08:00 Курс доллара и евро на 15 марта Banki.ru 882
- 19:15 Рубль завершил основную валютную сессию разнонаправленно Banki.ru 1051
- 18:50 Индексы РФ завершили торги в минусе Banki.ru 767
- 17:02 Российским инвесторам предложат ETF на американские госбумаги Banki.ru 1286 3
- 13:23 БКС: аномальная стойкость рубля может представлять опасность Banki.ru 23383 8
- 13:03 Официальный курс доллара снизился на 19 копеек, евро — вырос на 4 Banki.ru 511
- 11:33 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,4 рубля Banki.ru 510
- 11:20 Цена на нефть Brent впервые с середины ноября превысила 68 долларов за баррель Banki.ru 550
- 10:22 Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов Banki.ru 610
- 10:02 Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно Banki.ru 395
- 08:03 Мировые цены на нефть завершили торги среды ростом Banki.ru 411
- 08:00 Курс доллара и евро на 14 марта Banki.ru 590
- 20:28 Минфин объяснил рекордные размещения ОФЗ благоприятной рыночной конъюнктурой RNS 2000 1
- 19:20 Биржевой курс евро обновил минимум с августа 2018-го Banki.ru 1400
- 18:50 Индексы РФ завершили торги в плюсе Banki.ru 890
- 17:40 Минфин в среду разместил рекордный объем ОФЗ Banki.ru 1452 1
- 13:44 Официальный курс доллара снизился на 18 копеек, евро — на 4 Banki.ru 1102
- 11:33 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,59 рубля Banki.ru 1064
- 10:17 Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро на старте торгов Banki.ru 1722
- 10:03 Фондовые торги в РФ открылись снижением Banki.ru 1287
- 08:41 Мировые цены на нефть завершили торги вторника ростом примерно на 10 центов Banki.ru 790
- 08:00 Курс доллара и евро на 13 марта Banki.ru 1238
- 19:15 Рубль по итогам основной валютной сессии укрепился к доллару и евро Banki.ru 953
- 18:50 Индексы РФ завершили торги в плюсе Banki.ru 848
- 16:50 Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ двух выпусков Banki.ru 1015
- 13:19 ЦБ: оптимизм на российском финансовом рынке в феврале несколько снизился Banki.ru 1279
- 13:05 «Эксперт РА»: рынок коллективных инвестиций продолжит рост Banki.ru 1041
- 12:37 «Финам»: у акций «Детского мира» лучшая дивидендная доходность среди ретейлеров Banki.ru 1068
- 12:04 Иностранные инвесторы уходят из России в Китай Banki.ru 1510 1
- 11:41 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск опустился до 65,77 рубля Banki.ru 711
- 10:50 Курс евро опустился ниже 74 рублей впервые с конца февраля Banki.ru 1047 1
- 10:19 Рубль укрепляется на старте торгов Banki.ru 1020
- 10:08 Фондовые торги в РФ открылись ростом Banki.ru 588
- 08:36 Мировые цены на нефть завершили торги понедельника ростом Banki.ru 583
- 08:00 Курс доллара и евро на 12 марта Banki.ru 1152
- 22:10 «Дочка» «МегаФона» выкупит 20,36% акций оператора у миноритариев Banki.ru 1584
- 19:15 Рубль по итогам основной валютной сессии укрепился к доллару и евро Banki.ru 1309
- 18:50 Индексы РФ завершили торги в минусе Banki.ru 992
- 14:11 Официальный курс доллара вырос на 11 копеек, евро — снизился на 28 Banki.ru 854
- 13:07 Аналитики ждут роста дивидендов Сбербанка Banki.ru 1468
- 11:35 Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск поднялся до 66,08 рубля Banki.ru 809
- 10:17 Рубль укрепляется к доллару и дешевеет к евро Banki.ru 1129