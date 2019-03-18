Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:08 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,29% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 469,63 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,54% — до отметки 1 203,2.

«Российский фондовый рынок завершил пятничные торги ростом на 0,8% по индексу Мосбиржи. Уже больше месяца индекс проводит в диапазоне 2 450—2 500 пунктов, и явных драйверов для выхода из этого диапазона мы пока не наблюдаем. Сегодня в базовом сценарии ожидаем попыток перехода в верхнюю половину данного диапазона. С учетом укрепления рубля внутренние секторы представляются на данный момент более интересными», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.