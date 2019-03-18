Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник снизился на 3 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:09 мск 64,76 рубля, курс евро опустился на 12 копеек, до 74,45 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта в паре с долларом может быстро уйти к отметке 64, считает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он напоминает, что в конце прошлой недели пара доллар/рубль пробила отметку 65.

«Из диапазона 65—65,5 указанная пара многократно выкидывалась вверх с осени прошлого года. Теперь остается ждать, является ли данное движение «проколом», или рубль всерьез намерен укрепиться. Скорее всего, ответ на этот вопрос мы получим уже сегодня», — комментирует эксперт.

В случае если в первые часы рубль действительно продолжит рост, поясняет Антонов, у многих трейдеров начнут срабатывать стопы по лонгам в паре доллар/рубль, поскольку покупки доллара против рубля в диапазоне 65—65,5 были вполне обоснованны.

«Закрытие же лонгов и спекулятивное давление вниз очень быстро может увести курс в район 64», — считает аналитик.

По его словам, сейчас фундаментально рубль будет поддерживать не только дорогая нефть и повышенный интерес нерезидентов к ОФЗ, но и налоговый период, в течение которого компаниям нужно будет уплатить налогов примерно вполовину больше обычного объема из-за возросшей уплаты налога на прибыль.

Первой же среднесрочной целью снижения рубля эксперт называет диапазон 63—63,5.