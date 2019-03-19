ЦБ установил официальные курсы валют на 20 марта. Курс доллара понизился на 35,27 копейки, составив 64,3167 рубля (64,6694 рубля на 19 марта). Курс евро уменьшился на 36,15 копейки, до 72,9995 рубля (73,361 рубля на 19 марта).



Российская валюта в понедельник продолжила уверенное укрепление, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов. С начала года курс рубля вырос на 8%, то есть больше, чем все прочие валюты из блока развивающихся стран, уточняют они.



«Поддержку рублю продолжает оказывать комплекс позитивных внешних и внутренних факторов. Валюты развивающихся стран в целом укрепляются в преддверии заседания ФРС США, от которого ожидается некоторое смягчение риторики. Цены на нефть находятся на комфортных для рубля уровнях вблизи отметки 68 долларов за баррель Brent. Приближение налогового периода локально дополнительно повышает спрос на российскую валюту», — комментируют эксперты.

По их словам, ограниченная реакция инфляции на повышение НДС существенно снизила вероятность дальнейшего повышения ставки Банком России, что резко повысило привлекательность ОФЗ, создавая дополнительный спрос на рубли.

«Потенциальная смена риторики ЦБ еще далеко не полностью заложена в котировки ОФЗ, поэтому данный фактор может сохраниться в качестве важного источника поддержки для рубля в ближайшие месяцы», — полагают аналитики.

С учетом обозначенных факторов аналитики пересмотрели свой январский прогноз об ослаблении рубля до отметки 68 в паре с долларом к середине года. Этот прогноз, поясняют эксперты, был сделан с учетом опасений по поводу активизации санкционной риторики, а также менее позитивного развития событий на глобальных площадках.