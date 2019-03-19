Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,39% и составил 2 493,28 пункта. Индекс РТС подрос на 0,53% до отметки 1 219,78.

Бумаги Сбербанка поднялись на 0,87%, «Газпрома» — снизились на 0,22%, «ЛУКОЙЛа» — подросли 1,29%, «АЛРОСы» — на 0,14%, Московской биржи — опустились на 0,37%.



«Российский фондовый рынок во вторник пробовал силы в покупках, но без яркого драйвера это делать сложно. Основные индексы остаются в плюсе, но для индекса Мосбиржи «боковик», как ни крути, остается основным сценарием развития событий. К вечеру рублевый индикатор повысился к 2 491 пункту, в ближайшее время «быки» могут попробовать протестировать 2 500 пунктов, верхнюю границу коридора, но вряд ли попытка будет эффективной. Индекс РТС на фоне валютных колебаний смотрится устойчивым, но перекупленным около 1 217 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

