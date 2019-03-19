Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 4 копейки к предыдущему закрытию и составил 64,41 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 20,7 тыс. сделок на сумму порядка 2,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,18—64,58 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 73,06, поднявшись на 8 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,6 тыс. сделок примерно на 392,2 млн евро по курсам от 72,88 до 73,24 рубля за евро.

«Ударит ли по поведению рубля отставка президента Казахстана Назарбаева? Если учесть, что Казахстан — это ключевой партнер России в ЕАЭС, то волатильности исключать, конечно, не стоит, но это временные реакции. Сейчас доллар США перестал слабеть в паре с российской валютой и повышается на 0,3% до 64,52 рубля. Краткосрочный торговый коридор в паре доллар/рубль составляет 64,35—64,85, евро/рубль — 73,05—73,6», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.