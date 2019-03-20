Рубль укрепляется к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

В первую минуту торгов доллар подешевел на 18 копеек, а евро — на 25. К 10:06 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,27 рубля (минус 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов).



Биржевой курс евро на 10:05 мск — 72,91 рубля (минус 18 копеек). Накануне евро уже уходил ниже отметки 73 рубля, а цена закрытия торгов составила около 73,1 рубля за евро. Минимальная цена сделки во вторник равнялась 72,88 рубля за евро.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб напоминает, что накануне, несмотря на рост рынка акций, курс рубля снизился. «Утренний умеренный рост нефтяных котировок может приостановить снижение рубля в начале сегодняшних торгов, — писал эксперт перед началом сессии. — Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,7—65 рублей, для европейской валюты — 72,4—73,8 рубля».

«Сегодня завершается заседание ФРС, в 21:00 мск начнется пресс-конференция, в рамках которой мы ожидаем услышать мягкую риторику. Она может сигнализировать об однократном повышении ставки, также, возможно, ФРС даст сигнал о завершении роста ставок в текущем году, что не учтено рынком и может дать хороший импульс рублю», — прогнозируют в компании ITI Capital.

«Многое для среднесрочной динамики рубля будет зависеть от сегодняшних аукционов по ОФЗ: если спрос будет таким же ажиотажным, как и ранее, то рубль довольно быстро уйдет к первой цели роста — отметке 63,3», — полагает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Пока мы не видим причин сокращения спроса на ОФЗ. Санкционные риски отошли на второй план, рисков повышения ставки ЦБ практически нет, наметившийся тренд на укрепление рубля позволяет рассчитывать на быструю спекулятивную прибыль. Дополнительную поддержку рынку ОФЗ в последнее время оказывает низкий интерес к бумагам Индии в связи с недавним военным конфликтом с Пакистаном, а также парламентскими выборами в мае — значительная часть предназначавшихся Индии средств уходит на другие рынки. Этим и можно объяснить «лишние» деньги, пришедшие в российские госбумаги», — анализирует Антонов ситуацию на рынке ОФЗ.

«Естественно, что рубль отыграет движения доллара на мировом рынке, вызванные речью (главы Федеральной резервной системы США. — Прим. Банки.ру) Джерома Пауэлла», — добавляет он.

