Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи поднялся на 0,44% и составил 2 504,23 пункта. Индекс РТС подрос на 0,53% до отметки 1 226,26.

Бумаги Сбербанка поднялись на 1,01%, «Газпрома» — на 0,38%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,54%, «АЛРОСы» — опустились на 0,69%, Московской биржи — на 0,63%.



«Российские инвесторы сегодня настроены на нейтральные покупки. Индекс Мосбиржи вплотную подошел к верхней границе среднесрочного торгового канала 2 500 пунктов, но хватит ли у покупателей сил пробить этот рубеж и закрепиться выше — большой вопрос. Скорее всего, пока нет. В этом свете «боковик» для рублевого индикатора пока сохраняется наиболее актуальным сценарием развития событий. Индекс РТС торгуется к вечеру около 1 222 пунктов, из-за наличия валютных колебаний тут есть потенциал роста к 1 230 пунктам», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

