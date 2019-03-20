Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск снизился на 9 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,3 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 14,9 тыс. сделок на сумму порядка 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,2—64,39 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 73,01 рубля, опустившись на 9 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,1 тыс. сделок примерно на 383,1 млн евро по курсам от 72,83 до 73,12 рубля за евро.

«Рубль сегодня малоинтересен, в рублевых парах идет консолидация. Доллар США завершает день около 64,33 рубля, краткосрочный коридор составляет 64,1—64,65 рубля. Евро по-прежнему не отходит далеко от 73 рублей, вероятный диапазон колебаний на ближайшее время — 72,85—73,35 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.