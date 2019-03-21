Индекс РТС в начале торгов Московской биржи превысил 1 240 пунктов впервые с 6 апреля 2018 года. По данным на 10:41 мск, индекс увеличился на 1,24%, до 1 241,46 пункта, свидетельствуют данные биржи.

Индекс Мосбиржи на это же время вырос на 0,27% и составил 2 510,87 пункта.

Российский рынок акций демонстрирует рост благодаря в том числе заметному повышению нефтяных котировок, отмечает аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

«Нефть продолжает расти после выхода статистики о сокращении запасов сырой нефти в США, а также в связи с сокращением добычи странами ОПЕК и санкций против Ирана и Венесуэлы. В среду стоимость Brent достигла максимума с ноября 2018 года — 68,5 доллара за баррель. На утренних торгах сырье подорожало до 68,64 доллара», — говорится в аналитическом обзоре ITI Capital.

