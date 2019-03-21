Банк России установил официальные курсы валют на 22 марта. Курс доллара понизился на 53,83 копейки, составив 63,742 рубля (64,2803 рубля на 21 марта). Курс евро уменьшился на 15,19 копейки, до 72,787 рубля (с 72,9389 рубля на 21 марта).

На биржевых торгах четверга рубль укрепляется к иностранным валютам, но тенденция несколько изменилась, и евро теряет теперь больше доллара. Утром было наоборот; эксперты связывали просадку доллара с неожиданным для рынка изменением риторики Федеральной резервной системы США. На 13:48 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 63,75 рубля (минус 12 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 72,59 рубля (минус 27 копеек).

На текущий момент курсовые диапазоны на валютных торгах Московской биржи составляют 63,66—63,89 рубля за доллар и 72,57—72,92 рубля за евро.