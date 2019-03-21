Рубль завершил основную валютную сессию четверга укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:06 мск снизился на 7 копеек к предыдущему закрытию и составил 63,8 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 24,5 тыс. сделок на сумму порядка 3 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,63—63,89 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 72,47, опустившись на 40 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 8 тыс. сделок примерно на 458,6 млн евро по курсам от 72,42 до 72,92 рубля за евро.

«Рубль к вечеру вернулся к повышению в парах с иностранными валютами. Доллар США отступает к 63,65 рубля, американская валюта вполне может отойти и к 63,5 рубля. Евро снижается до 72,5 рубля, здесь идет практически свободное падение, целью может выступать рубеж 72,25 рубля», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.