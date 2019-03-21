Минфин России со II квартала 2019 года начнет размещать облигации федерального займа (ОФЗ-н) для населения в новом формате, сообщается на сайте ведомства.

«Планируется, что ОФЗ-н нового формата будут предлагаться гражданам через большее число отделений банков-агентов, среди которых будут Сбербанк, ВТБ и Промсвязьбанк. В дальнейшем покупка данных облигаций будет возможна и через отделения Почта Банка», — говорится в сообщении.

В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу таких облигаций гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам, соответствующие расходы будет нести Минфин. Минимальная сумма покупки новых облигаций будет снижена с 30 тыс. до 10 тыс. рублей. Под залог новых облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов.

«До начала размещения ОФЗ-н модифицированного формата ОФЗ-н «старого» формата гражданам предлагаться не будут. Предъявление ОФЗ-н к выкупу, как и ранее, будет доступно владельцам через банки-агенты», — добавили в Минфине.