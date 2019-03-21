Минфин России разместил евробонды на 3 млрд долларов и 750 млн евро, сообщается на сайте ведомства.



Дата погашения долларовых облигаций — 28 марта 2035 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 200 тыс. долларов, всего их 15 тыс. штук. Цена размещения одной облигации — 100% от номинальной стоимости одной облигации, ставка купонного дохода по всем купонам — 5,1% годовых. Выплаты купонного дохода проводятся раз в шесть месяцев.

Дата погашения дополнительного выпуска облигаций в евро №12840081V — 4 декабря 2025 года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 100 тыс. евро, всего их 7,5 тыс. штук.

Цена размещения одной облигации составила 103,051183% от номинальной стоимости одной облигации. Ставка купонного дохода по всем купонам — 2,875% годовых. Выплаты производятся ежегодно.