Три ключевых фактора, которые помогали доллару расти в прошлом году, в 2019-м могут сыграть на ослабление валюты США, предупреждают аналитики Morgan Stanley.

Эти факторы — циклическое замедление экономики в других странах мира, растущие риски протекционизма и комбинация из бюджетных стимулов и жесткой монетарной политики в США, цитирует отчет экспертов Bloomberg. «2019 год кажется противоположностью 2018-го», — говорят они.

В подкрепление своего прогноза аналитики указывают на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на текущем уровне и отказалась от ее дальнейшего повышения в этом году. ФРС также планирует в перспективе двух ближайших кварталов сократить свой портфель облигаций. Сокращение налогов, как это было годом ранее, до конца 2019 года также не ожидается.

Кроме того, в результате переговоров на высшем уровне снижается напряженность в торговых войнах между Китаем и США. Это позволяет надеяться, что заградительные пошлины будут отменены в срок, считают аналитики, а меры по стабилизации темпов экономического роста КНР также работают, что в конечном счете должно помочь зависимой от торговли еврозоне.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, все три фактора в совокупности могут запустить цикл ослабления доллара, рынки сейчас недооценивают этот риск.