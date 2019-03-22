Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 87 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,74 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 33,7 тыс. сделок на сумму порядка 4 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,7—64,8 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 73,02, поднявшись на 39 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 10,8 тыс. сделок примерно на 636,9 млн евро по курсам от 72,26 до 73,08 рубля за евро.

«Доллар США вернулся к 64,7 рубля и вполне может подняться в ближайшее время к 65 рублям. Евро закрывает неделю консолидацией около 73 рублей, ситуация здесь остается не самой благоприятной для евровалюты», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.