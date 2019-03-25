Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:06 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,65% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 476,46 пункта. Индекс РТС снизился на 0,27% до отметки 1 210,1.

«На российском фондовом рынке конец прошлой недели также был отмечен коррекционными настроениями — индекс Мосбиржи в пятницу потерял 0,6%, вернувшись под отметку 2 500 пунктов. Внешний фон в начале недели складывается негативным для российского рынка, соответственно, сегодня ожидаем снижения индекса в середину диапазона 2 450—2 500 пунктов. При этом на горизонте нескольких месяцев видим перспективы ощутимого роста с текущих уровней в преддверии сезона дивидендных выплат», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.